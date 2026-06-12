小6の娘から「漬物はきゅうり以外認めない」と言われたという投稿が、SNSで話題を集めている。【映像】全国に600種類あるご当地漬物投稿したのは、八百屋歴15年の青髪のテツさん（@tetsublogorg）。小6の娘から「漬物はきゅうり以外認めない。他のは出さないで」と言われ、「みんなは白米の相棒にどの漬物を選ぶ？」という問いかけを、Xに投稿した。“白米の相棒”は譲れない… 全国から集まった“推し漬物”！投稿を見た人