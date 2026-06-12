記者会見する中道改革連合の小川代表＝12日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は12日の記者会見で、皇族数確保策に関する「立法府の総意」を受けた政府の皇室典範改正案について「各党の幅広い合意を得られるように丁寧な姿勢を求めたい」と述べた。中道と公明党は立法府の総意に賛同した一方、立憲民主党は「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」だけに賛成を表明した。小川氏は「政府案が出ていないので対応は未定