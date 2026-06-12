女優の石川恋（32）が、きょう12日公開の映画「祝山」（監督武田真悟）で文字通りの“怪演”を見せる。肝試しで訪れた廃墟で禁忌に触れたことで怪異に取り憑かれ、次第に性格がゆがんでいく役どころ。清楚で可憐なルックスが目を引くが、映画では一転。理性を失い、奇行を繰り返す“恐怖の象徴”へと豹変（ひょうへん）する。本紙のインタビューに「意識的に怖がらせたいとか、気味悪がらせたいということは全く意識していなかっ