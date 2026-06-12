韓国―チェコ戦サッカーの北中米W杯が11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコ・グアダラハラではA組の韓国-チェコが行われた。後半14分にチェコがロングスローから先制。前半から韓国が優勢な中での失点に、韓国のファンからは悲鳴が上がった。14分、チェコは右サイドからロングスロー。ペナルティエリア内でDFのクレイチーに頭で合わされ、失点を許した。韓国イレブンは呆然とした様子で立ち尽くした。ネット上には韓国の