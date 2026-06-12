12日の衆議院内閣委員会において、中道改革連合の後藤祐一議員が、ナフサ関連物資に関する政府の対応を評価する場面があった。これに対し、赤沢亮正経済産業大臣が答弁し、委員会室に笑いが起きる一幕があった。【映像】赤沢大臣「天にも…」→国会笑いの瞬間（実際の様子）後藤氏はナフサ関連、特にシンナー塗料についての質疑を行った。前日の夜に関係閣僚会議が開かれたことに触れた上で、後藤氏は以前から、石油化学メーカ