12日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）で、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂の発言に対し、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一がたしなめる場面があった。日本時間のこの日未明に開幕したFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、チケットの異様な高騰ぶりが指摘されることをめぐり、一茂がFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の政策を強い調子で批判した際、インファンティーノ氏の容