北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、A組の韓国―チェコ戦が行われ、後半14分にチェコが先制した。前半から韓国が再三チェコ陣内に攻め込んでいたが、後半にロングスローから均衡が破れた。韓国は大黒柱のFWソン・フンミンを中心に前半から終始、優位に展開。チェコのゴール前まで再三攻め込み、得点は秒読みという状況で折り返した。そして、後半も決定機を作りながら得点できず