チームと共同でインスタグラム更新バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路は12日までに、野中瑠衣と共同でインスタグラムを更新。野中の地元でのオフショットが公開され、ファンの間に反響が広がった。野中が幸せそうな表情で愛犬を抱きしめている。地元・秋田で過ごしたオフを、チームと自身のインスタグラムで公開した。「愛犬ハクと北欧の杜ドッグフェスに行ってきました！ドッグランや50m走で沢山走ったり、オシ