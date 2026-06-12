敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放つなど、4打席で2安打2四球と活躍していたが、7回の第5打席で代打を送られた。球団は「左膝の炎症」が理由と発表。ネット上では悲鳴が相次いだが、ロバーツ監督の報告に安堵と困惑が広がっている。大谷は初回に四球で出塁。3回の第2打席では泳がされながらも右翼席へ13号ソロ