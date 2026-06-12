将棋イベント「第14回［将棋対局］女流棋士の知と美」（主催：紀伊國屋書店、後援：日本将棋連盟）は、６月11日（木）に東京都新宿区の「紀伊國屋ホール」で行われました。加藤桃子女流四段と佐々木海法女流初段の間で行われた対局は134手で佐々木女流初段が勝利。得意の中飛車を駆使して苦戦の中盤を跳ねのけ逆転勝利を収めています。○タイトル戦さながらの公開対局トークショーと公開対局からなる本イベント。あでやかな和服に