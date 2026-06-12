「東京23区で家を買う」という夢が、年々遠のいています。新築マンションの平均価格は1億円を超え、共働き世帯ですら購入を躊躇する時代です。本記事では、住宅価格高騰の実態と、それでも家を買うための現実的なアドバイスをプロの視点からご紹介します。東京23区の住宅価格はどこまで上がっている?不動産経済研究所の発表によると、2025年度の東京23区における新築分譲マンションの平均価格は、ついに1億3,784万円に達しました。