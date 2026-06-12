松屋は、創業60周年の感謝を込めて、復刻メニュー総選挙で第1位に輝き殿堂入りを果たした伝説のメニュー「シュクメルリ」を6月16日10時から世界中の店舗で同時発売する。ジョージアの郷土料理を松屋流に仕立てた世界のグルメシリーズ原点の味がついに登場する。シュクメルリ○世界のグルメシリーズ原点の味が世界同時発売松屋の歴史を変えた「世界の美味しい料理をたくさんのお客様に食べてもらいたい」という発想から誕生した「シ