【Crosshair A16 HX E8W】 6月12日～ 順次発売 価格：オープン エムエスアイコンピュータージャパンは、MD Ryzen 7 プロセッサーを搭載し、eスポーツタイトルを中心とした高フレームレート環境に対応するゲーミングノートPC「Crosshair A16 HX E8W」の日本国内向けを6月12日より順次発売する。価格はオープン。