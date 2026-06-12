フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i（アイコス イルマ アイ）シリーズ」の数量限定モデル「IQOS ILUMA i リミックス モデル」を6月10日より順次発売します。 光と色で“REMIX”を表現した数量限定モデルが登場 こちらは光の“揺らぎ”や色の“移ろい”をテーマにした特別仕様で、最上位モデルの「IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル」、スタンダードモデルの「IQOS ILUMA i リミックス モ