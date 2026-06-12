東京都は、STEM分野での女性活躍を推進するため、女子中高生向けのオフィスツアーを6月8日に開催した。5年目となる今年度は夏休みに50以上の企業等でツアーを開催する予定であり、それに先立ち令和8年度のキックオフイベントとして、東京都庁として初めて技術系職員の職場等を巡るツアーが実施された。女子中高生向けのオフィスツアー○松本明子副知事による挨拶とイベントの趣旨主催者を代表して登壇した松本明子副知事はじめに、