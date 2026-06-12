NMB48の塩月希依音が、6月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」7月号に登場した。 NMB48・塩月希依音「BOMB」7月号 NMB48の33枚目シングル「初めてのオール」で3作連続でのセンターを務める、3代目キャプテン・塩月希依音。キャプテン就任から半年、ここまでに至る経緯、そして本音をさらけ出した貴重なロングインタビューは必読。 NMB48・塩月希依音「BOMB」7月号 通常版の表紙は日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈 表紙