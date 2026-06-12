映画「キングダム」シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』の7月17日の公開を記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて、7月10日から2週連続で「キングダム」シリーズを放送することが発表された。【写真】7月10日はシリーズの原点『キングダム』をスペシャルエディションで放送！場面写真1週目の7月10日21時からは、2019年公開の第1作『キングダム』のスペシャルエディションを放送。原泰久の大ヒットコミックを