町田啓太が主演を務めるドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／6月13日最終回）がクランクアップを迎え、町田らキャスト陣がコメントを寄せた。【写真】松本穂香、寺田心や16年ぶりのドラマ出演となった藤本美貴も！全員一斉にクランクアップ本作は、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクールを舞台に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく新たな形のヒューマンドラマ