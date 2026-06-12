今夜6月12日19時56分から『沸騰ワード10』（日本テレビ系）が放送。井桁弘恵が仲良しのディレクターとコンビを組んでニュースポーツ『ビックルボール』で日本代表を目指すことを宣言。特別コーチとして元プロテニスプレイヤーの松岡修造が緊急参戦する。【写真】『ビックルボール』で日本代表を目指す井桁弘恵を松岡修造が猛特訓！本番組は、特定の業界内で実は話題にのぼっているワードを徹底調査し、ディレクターが日本・世