“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』より、幼少期のマイケルを演じた現在12歳の新星、ジュリアーノ・ヴァルディの特別インタビュー映像が到着。また、リピート鑑賞者を対象とした「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」の開催が決定した。【動画】撮影当時は9歳！幼少期のマイケルを演じた現在12歳のジュリアーノ・ヴァルディのインタビュー映像本作は、父の支配と自身のビジ