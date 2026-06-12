松村北斗が主演を務める7月スタートのドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、新キャストが発表。久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次の出演が明らかになった。【写真】若手社員役の山下幸輝「社内のアイコニック的人物になれたら」本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片想いを続け