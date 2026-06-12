今夜6月12日19時放送の『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）は、なにわ男子・長尾謙杜がゲストで登場。A.B.C‐Z塚田僚一の愛犬・ルンルンの車イス生活に密着、王国ファミリーのKing ＆ Prince高橋海人が塚田＆愛犬にサプライズ旅を計画する。【写真】長尾謙杜「海人くんも居てくれたので安心感もありました」『坂上どうぶつ王国』のスタジオの様子芸能界きっての動物好きである坂上忍と愉快な王国ファミリーの仲間たちが、