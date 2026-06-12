夏のおやつといえば、ひんやりおいしいアイスを選ぶ人も多いはず。今回は、【ローソン】で買える「フルーツアイス」と「抹茶アイス」にフォーカス。高級フルーツを使ったアイスバーや、有名店とコラボした抹茶アイス等をピックアップ。気になる人は、さっそくローソンのアイスコーナーをチェックしてみて。 リッチなフルーツアイスバー アイスマニアの@ice