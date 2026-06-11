ディー・ビジュアルは、7月1日(水)〜8月3日(月)の期間、西武渋谷店A館2階イベントスペースにて開催される「夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり」において、台湾の人気製菓店「王媽媽ベーカリー」とのコラボレーションスイーツ「むかしながらのパイナップルケーキ」を、イベント限定パッケージで販売することをは発表した。フランスの製法と台湾の伝統菓子を融合したベーカリー王媽媽ベーカリーは、60歳を過ぎてからフランスへ渡り、名