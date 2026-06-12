親戚づきあいは、近すぎても遠すぎても難しいものです。家族だからこそ気を遣う場面や、「うまくやらなきゃ」「仲良くしなきゃ」と頑張りすぎてしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 第一印象は良かったけれど 弟が結婚相手として連れてきたA子さんのことを、私は最初「明るくて、人懐っこい子だなぁ」と思っていました。 ただ、何度か会ううちに、A子さんの“遠慮のなさ”が少しずつ気