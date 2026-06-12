８月１日に開催されるプロボクシング「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥｏｎＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ．４６」（東京・後楽園ホール）の主要対戦カードが１２日、発表された。メインイベントの日本スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦では、王者・川村英吉（２６）＝角海老宝石＝が挑戦者の同級２位・渡来美響（２７）＝横浜光＝を迎え初防衛戦に臨む。両者は昨年１２月の日本同級挑戦者決定戦で対戦予定だ