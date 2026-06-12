◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１２日、栗東トレセンメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、角馬場で時間をかけて運動したあと、坂路を６４秒２―１５秒６で上がり、息を整えた。適度に気合も乗っていて、馬がレースが近いのを感じている様子だった。石橋調教師は「気負ったところもない。体重も前回と同じくらいで出せると思う」と納得の表情で口