◆米大リーグパイレーツ６―８ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２試合連続本塁打となる１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球で全４打席で出塁したが、７回に代打を送られて途中交代した。その後球団は「左膝の炎症」と発表した。ロバーツ監督は「大