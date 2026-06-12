女優の嵐莉菜が仲良し人気女優とのツーショットを披露した。嵐は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「あみちゃんと」と書き始めると女優の當真あみの頬に指を当てて写るツーショットをアップした。続けて「しゃぶしゃぶを食べに行ったのですが、あみちゃんはカレーを本当にたくさん食べてました可愛い次はカレー屋さん行こうね笑」とエピソードをつづった。この投稿には「たくさん食べて笑い合ってるの想像すると