チェコと韓国が対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われ、韓国は後半14分にロングスローから先制点を許した。開幕戦のメキシコ対南アフリカに続いて行われた一戦。韓国は前半序盤からボールを握り押し込むも、チャンスをいかせずに前半をスコアレスで折り返した。後半立ち上がりも韓国がチャンスを作っていて迎えた後半14分だった。チェコのDFヴラディミー