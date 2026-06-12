韓国はチェコと対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日に開幕した。グループリーグA組の韓国代表はチェコ代表と対戦したなか、前半途中にチェコFWパヴェル・シュルツのユニフォームがビリビリに破れるアクシデントが起こり、「そんな薄いの？」と反響を呼んでいる。グループAは開催国のメキシコ、南アフリカ、韓国、チェコが同組となった。同日に開幕した一戦では、メキシコが南アフリカに2-0で勝利した。そ