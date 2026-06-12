韓国代表がチェコ代表と対戦北中米ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日、開催国メキシコ代表と南アフリカ代表の対戦で幕を開けた。第2試合では韓国代表とチェコ代表が対戦したなか、観客席には有名人も紛れていた。韓国戦に現れたのは、世界的に人気を誇る4人組ガールズグループの「aespa」。メンバーのウィンターとカリナがコカ・コーラの赤いシャツを着て現地で韓国代表の試合を見守った。韓国とチェコの一戦は前半を