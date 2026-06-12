女優の三倉佳奈が10日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えた息子の姿や旅行の様子などの近況を伝える写真を公開した。 【写真】「ふたりっ子」当時の年齢より上に大きくなった息子 約2カ月ぶりの投稿に、三倉は「ご無沙汰しています！」と前置きし、まずは「お久しぶりの投稿になってしまいました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。私は元気です」とあいさつ。「気がつくともう春が過ぎて梅雨に入って夏の気配