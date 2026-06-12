岡山中央警察署 息子らになりすまして岡山市の高齢者から現金をだまし取ったとして、京都市の大学4年生の男(21)が11日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、2026年6月3日から5日の間、男と共謀した氏名不詳者が複数回にわたって「同僚の女性と男女の仲になってしまい、相手のだんなにバレた」「慰謝料300万円を払わないといけない」などと、岡山市中区の70代女性の携帯電話に嘘の電話をかけました。 その後