TAKAGI GROUP／〓木ビル(※)は、長野県・軽井沢で絶大な人気を誇るパン屋「Mel(ミル)」とコラボし、麻布十番のコミュニティスペース「BIRTH LAB」にて、6月29日(月)に1日限定のポップアップイベントを開催する。販売方法は、事前予約による取り置き、および当日販売となる。（数量の上限に達したため、予約受付を一時停止している。追加で用意できる数量が確保できた場合には、予約受付を再開する可能性があり。その際は、Instagra