スイミージャパンは、同社が運営する都市型ワイナリー「深川ワイナリー東京」が6月8日(月)に10周年を迎えることを記念し、「深川ワイナリー東京 10周年記念感謝祭」を開催する。平日限定で飲み比べや醸造所見学、30分飲み放題を提供深川ワイナリー東京は、日頃の感謝の気持ちを込めて、期間限定の特別フェアを企画。「深川ワイナリー東京 10周年記念感謝祭」を6月15日(月)〜8月31日(月)の期間、月・木・金の平日限定で、深川ワイナ