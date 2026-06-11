ナックが展開する宅配水「クリクラ」は、6月6日(土)に神奈川県横須賀市の「湘南国際村めぐりの森」にて、「クリクラの森プロジェクト」として365本の植樹を実施した。この活動は、環境リレーションズ研究所の「プレゼントツリー・プロジェクト」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた水源保護活動として継続しているものである。「混植・密植方式」を採用した植樹「クリクラの森プロジェクト」は、2025年に続き、2026年も「湘南