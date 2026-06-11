鳥取県三朝町の三朝町商工会は、三朝町内のこだわりを持つ店主たちが講師となり、プロならではの専門知識やコツを無料で消費者に伝える少人数制のミニ講座「第2回 三朝まちゼミ」を、6月10日(水)〜7月12日(日)の期間で開催している。受講予約は6月1日(月)より各店舗にて受け付けているが、店舗によっては予約受付日が異なる場合もある。お店の枠を超えた「異業種コラボ」が充実昨年秋に開催し大好評を博した第1回を経て、早くも2回