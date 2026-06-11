ゴディバ ジャパンが運営する『GODIVA Bakery ゴディパン』は、松坂屋名古屋店にて「コロネ エビフライ」を、6月10日(水)〜23日(火)の期間限定で発売。また、同店にて、「わけわけパン(オレンジ＆クリームチーズ)」を6月12日(金)より金曜日限定で販売する。なお、「コロネ エビフライ」は1日150個のみの限定発売だ。「シン・名古屋メシ」の「コロネ エビフライ」「コロネ エビフライ」は、「名古屋メシ」をゴディパン流にアレンジ