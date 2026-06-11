シン・コーポレーションは、千葉県千葉市中央区の「カラオケBanBan蘇我駅前店」を6月8日(月)にリニューアル！新たに複数の部屋を増設し、そのひとつとして大画面を楽しめる「プロジェクタールーム」を新設した。リニューアルを記念した、お得なクーポンプレゼントも予定している。「カラオケBanBan蘇我駅前店」について「カラオケBanBan蘇我駅前店」は、蘇我駅の東口から徒歩1分の立地ある、24時間営業のカラオケ店。買い物帰りや