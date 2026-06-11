Yokohama Tea Projectは、6月20日(土)〜21日(日)の期間、『MMテラス』にて「YOKOHAMA TEA FES お茶とお菓子の時間《新茶と和菓子》」を開催する。「新茶と和菓子」がテーマ横浜は古くから港町として発展し、日本茶や紅茶、中国茶など様々なお茶文化が行き交ってきた街。「YOKOHAMA TEA FES お茶とお菓子の時間」は、そんな横浜を舞台に、お茶のジャンルを問わず、それぞれの魅力をより多くの人に知ってほしいという想いからスター