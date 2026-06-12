18日に開会する6月県議会を前に長野県は12日、物価高騰対策などを柱とした一般会計で総額108億円余の補正予算案を決めました。県の6月補正予算案は、12日の部局長会議で決まり、一般会計で総額108億8287万円余となりました。中東情勢への対応する費用を97億4189万円余とし、中小企業への支援として36億円余を、燃料価格高騰の影響を受ける公衆浴場への支援として407万円余が計上されています。また、今年4月に大町市で震度5強の地