◇動員論争は繰り返し発生…「指針を見直すべき」民間が主催する公演やイベントに行政職員が投入されるケースは繰り返されている。今年4月、京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）でもBTSの公演が行われた際、公務員ら1200人が会場の高陽総合運動場主競技場周辺の安全管理を担当した。蔚山（ウルサン）でも昨年10月、民間団体が主催・運営した花火大会に約500人を動員する計画が立てられたが、適切性をめぐる論争が起きたため、規