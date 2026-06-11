[caption id="attachment_1631752" align="aligncenter" width="600"] ©2010熊本県くまモン[/caption]熊本市中央区テトリアくまもとビル1階にある、くまモンの聖地「くまモンスクエア」にて、6月5日(金)に来館者数450万人達成イベントを開催した。くまモンが世界中のファンに向けて、ダンス曲『かモン！くまモン！』の6カ国バージョンを披露したという。熊本県の営業部長兼しあわせ部長・くまモンくまモンは、2011年3月の九州