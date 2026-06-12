グループBTS（防弾少年団）の公演を前に、自治体職員を商業公演に動員することをめぐる論争が、釜山（プサン）で再び浮上した。10万人を超える観客の来場に備え、釜山市が数百人の公務員を動員し、会場周辺に配置することを検討しているためだ。こうした安全管理のための人員動員の際に活用される行政安全部の指針については、公的な人員を民間の有料公演に投入する基準が曖昧であり、見直しが必要だとの声が上がっている。◇「人