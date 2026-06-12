きょうは晴れる所が多いものの、天気の急変には注意が必要です。 【写真を見る】東海地方は広く晴れるも雷や急な雨に注意 予想最高気温は名古屋･岐阜で30℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/12 昼） 名古屋市内は朝からよく晴れていて、正午前は強い日差しが照りつけています。この時間の気温は26.7℃で、風は穏やかです。 きょうは午後もおおむね晴れますが、大気の状態が不安定で所々で雨が降る見込みです。雷や急な雨など天気の