ディズニーストアに、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクション「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」などが登場。「アリス」が出会った個性豊かなキャラクターたちが勢揃いしたぬいぐるみキーチェーンや大人かわいいファッションアイテムなどが展開されます☆ ディズニーストア『不思議の国のアリス』公開75周年記念コレクション スケジュール：先行