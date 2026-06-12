サッカー元日本代表の本田圭佑選手が12日、遠藤航選手がけがのためサッカー日本代表を離脱したことを受け、自身のSNSを更新しました。遠藤選手は自身Xにて「発表にあった通りW杯メンバーから離脱することになりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とサッカー日本代表を離脱することを報告。さらに「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これから