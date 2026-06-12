11日、福岡県田川市の前市長・村上卓哉氏は会見を開き、7月12日に行われる田川市長選に無所属で立候補する意向を表明した。 本選挙は、今年5月末の村上前市長の辞職によるもので、辞職の原因は「女性職員へのセクハラ行為」であった。 報道などによると村上氏は過去、一部の女性職員に対し身体を触るなどのセクハラ行為を行ったとされ、第三者調査委員会は計4件の行為がセクハラ行為に該当すると認定した。 関連記事：れいわ