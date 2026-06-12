俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんと妹の本田紗来さんが6月11日、それぞれのインスタグラムを更新。Kアリーナ横浜で開催された「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」に、一緒に参加した際の2人の写真を多数公開しました。 【写真を見る】【本田望結・本田紗来】「#みゆさら」「 #撮り愛」姉妹の2ショット写真などを多数公開にファン反響「最強の姉妹！」「2人とも可愛すぎるー!!!」写真は１つのドリンクのカップ